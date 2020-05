Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’OGC Nice pense à Lucas Digne

Publié le 14 mai 2020 à 9h00 par Alexis Bernard

Parmi les pistes étudiées par l’OGC Nice à l’approche du mercato estival, on retrouve l’ancien latéral du PSG et du FC Barcelone, Lucas Digne.

Juste avant de signer à Everton, Lucas Digne avait plusieurs opportunités. Après un passage très correct au FC Barcelone, où il ne s’est pas imposé mais où il a pu montrer de belles choses quand il a eu du temps de jeu, l’international français disposait de contacts un peu partout en Europe. Et même en Ligue 1, où l’OGC Nice était fortement intéressé par son profil. Après avoir raté le train du Mondial 2018 avec l’Equipe de France, lui qui a disputé l’Euro 2016, Lucas Digne aurait pu être tenté par le challenge niçois et partir en quête de l’Euro 2020 avec les Bleus. Finalement, il a opté pour Everton. Une aventure dans laquelle il s’épanouie totalement avec 5 buts inscrits en 26 rencontres cette saison. Pas mal, pour un latéral gauche…

Nice toujours sur Digne