Mercato - PSG : Prolonger Thiago Silva est-il la meilleure solution pour Leonardo ?

Publié le 14 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Finalement, Leonardo semble enclin à prolonger le contrat de Thiago Silva. La bonne idée pour le directeur sportif du PSG ?

Alors que le monde du football n’est pas épargné par le coronavirus, cela devrait avoir énormément de répercussions. Avec des caisses vidées, les clubs européens voient leurs plans êtres chamboulés pour le mercato estival. Et c’est aussi le cas pour le PSG. Avec des moyens réduits, Leonardo pourrait donc changer d’idée pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel et la solution pourrait ainsi être de prolonger les joueurs en fin de contrat. En ce sens, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, une proposition a été faite à Thiago Silva.

C’est reparti pour un tour ?