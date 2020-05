Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour Thiago Silva ?

Publié le 14 mai 2020 à 8h45 par A.M.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thiago Silva ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Pour le moment aucune décision définitive n'a été prise, mais alors que la tendance était clairement à une prolongation ces dernières heures, L'Equipe vient jeter un froid dans ce dossier.

Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a été contraint de revoir ses plans, notamment en ce qui concerne les joueurs en fin de contrat. Ainsi, comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, Leonardo a une nouvelle stratégie avec Thiago Silva. Initialement poussé au départ, le Brésilien est désormais en discussions pour prolonger son bail. Il faut dire que les finances parisiennes ont été impactées par la crise du Covid-19 et le directeur sportif du PSG estime que recruter un nouveau défenseur central n'est pas une priorité alors qu'il a la possibilité de conserver Thiago Silva gratuitement. Une perspective qui semble d'ailleurs plaire à l'entourage du capitaine du PSG comme le confiait sa femme, Isabelle Silva, ces derniers jours : « Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France (...) Pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris . »

Thiago Silva finalement poussé au départ ?