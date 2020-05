Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une belle carte à jouer dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 14 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Très attaché à la Roma, Lorenzo Pellegrini n’aurait nullement l’intention de connaître une autre expérience en Serie A s’il était contraint de quitter le club de la Louve. Une bonne nouvelle pour le PSG.

En marge du prochain mercato, Leonardo scruterait le marché dans l’optique de dénicher un profil capable de renforcer le milieu de terrain du PSG la saison prochaine. Plusieurs options seraient à l’étude. Ismaël Bennacer, Tiémoué Bakayoko ou encore Lorenzo Pellegrini figurent dans la short-list du PSG, comme le 10 Sport vous l’a confirmé ces dernières heures. Sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2022, Pellegrini aurait pris une grande décision pour son avenir.

Pellegrini vise un championnat autre que la Serie A !

Selon la presse italienne, le PSG serait bel et bien dans le coup pour le transfert de Lorenzo Pellegrini qui dispose d’une clause libératoire fixée à 30M€ dans son contrat. De plus, ladite clause est payable en deux versements, un de 15M€ pour cet été et un autre pour le restant de la somme pour l’été 2021. Conscient qu’il pourrait rapidement plier bagage, Pellegrini afficherait un souhait fort : en cas de départ, il refuserait de jouer dans une autre formation de Serie A. Le PSG dispose d’une belle carte à jouer.