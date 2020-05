Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour cette priorité de Leonardo ?

Publié le 13 mai 2020 à 17h15 par A.M.

Très apprécié par Leonardo, Lorenzo Pellegrini aimerait bien rester à l'AS Roma. Toutefois, les discussions pour une prolongation de contrat tardent à se concrétiser et s'il devait partir, le milieu de terrain italien privilégiait un départ à l'étranger.

Plus le temps passe, plus la priorité de Leonardo semble se dessiner. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite attirer au moins un milieu de terrain. Et comme révélé par le10sport.com, après avoir multiplié les pistes, le dirigeant brésilien semble avoir réduit sa liste à trois noms : Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Ismaël Bennacer (Milan AC) et Lorenzo Pellegrini (AS Roma). L'international italien semble d'ailleurs avoir les faveurs de Leonardo. Et pour cause, il présente l'avantage de posséder une clause libératoire active durant le mois de juillet et fixée à 30M€ et payable en deux fois à savoir 15M€ cet été puis 15M€ dans un an. Par conséquent, le PSG n'a qu'à trouver un accord avec Lorenzo Pellegrini avant de passer à l'action auprès de l'AS Roma.

En cas de départ, Pellegrini veut quitter l'Italie