Mercato - PSG : Énorme coup dur pour Leonardo dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 14 mai 2020 à 0h45 par A.M.

En quête d'un renfort de poids dans l'entrejeu, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes ces dernières semaines. Toutefois, Leonardo pourrait faire une croix sur Thomas Partey dont la préférence se porterait sur Arsenal.

Cet été, Leonardo cherchera à densifier l'entrejeu du Paris Saint-Germain. Comme révélé par le10sport.com, le directeur sportif du PSG semble avoir arrêté son choix sur trois joueurs : Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Ismaël Bennacer (Milan AC) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Trois joueurs censés pouvoir apporter de la densité dans l'entrejeu alors que l'effectif du PSG possède surtout des joueurs techniques à ce poste. En effet, pour épauler les Marco Verratti ou Leandro Paredes, Leonardo souhaite dénicher un milieu de terrain capable d'apporter de la taille. Dans cette optique le nom de Thomas Partey a également circulé.

Partey préfère Arsenal au PSG