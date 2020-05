Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un boulevard dans ce dossier à 100M€...

Publié le 14 mai 2020 à 0h15 par D.M.

La Lazio n’aurait pas l’intention de libérer Sergej Milinkovic-Savic lors du prochain mercato à moins d’une offre de 100M€. Une demande qui aurait refroidi les ardeurs de la Juventus.

Leonardo cherche à renforcer l'entrejeu du PSG dans l'optique de la saison prochaine. Comme annoncé par le 10 Sport, le directeur sportif suit plusieurs joueurs à l’instar de Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Mais le PSG serait mal embarqué sur ce dossier. En effet, le milieu de terrain serbe n’aurait pas l’intention de forcer son départ lors du prochain mercato, lui qui aurait prolongé son contrat avec la Lazio jusqu’en 2024. Calciomercato.com rajoute que le club italien pourrait le céder seulement en cas d’offre égale ou supérieure à 100M€.

La Juventus pourrait laisser la voie libre au PSG