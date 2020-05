Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et si le feuilleton Pogba connaissait une fin inattendue ?

Publié le 14 mai 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

Annoncé proche du Real Madrid, de la Juventus et même du côté du PSG, Paul Pogba ne devrait pas pouvoir se lancer de nouveau challenge cet été et pourrait d’ailleurs prolonger son contrat à Manchester United.

« Après cette saison, qui a été ma meilleure d’un point de vue personnel, et tout ce qu’il s’y est passé... Je pense que cela pourrait être le bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à cela : vivre une nouvelle aventure ailleurs » . À l’occasion d’un événement pour son équipementier Adidas à Tokyo en juin 2019, Paul Pogba faisait déjà part de ses envies d’ailleurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à presque un an d’intervalle, la volonté de la star de Manchester United resterait inchangée. Ces dernières semaines, les rumeurs sur son avenir se multiplient et ses destinations aussi, bien que la crise financière engendrée par le Covid-19 semble avoir redistribuée les cartes. Directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici jetait dernièrement un froid sur le dossier Pogba, en assurant que peu de clubs seraient à ce jour en mesure de recruter Paul Pogba. Hormis la Juventus, le Real Madrid aurait toujours des vues sur le champion du monde tricolore.

Après la Juventus, le Real Madrid se serait également fait une raison pour Pogba !

Certes, Zinedine Zidane aurait toujours la ferme intention de témoigner de l’arrivée de son compatriote à la Casa Blanca , à l’instar de l’été dernier. Cependant, la direction du Real Madrid se focaliserait sur des profils comme Eduardo Camavinga ou Boubakary Soumaré dans ce secteur de jeu. Mino Raiola révélait ces dernières semaines vouloir placer un de ses clients au Real Madrid. Le représentant de Paul Pogba serait donc contraint de tenter sa chance avec un autre joueur lors du prochain mercato, peut-être que ce sera le cas d’Erling Braut Haaland. Les options de Pogba se réduiraient à vue d’oeil, mais le PSG pourrait lui sauver la mise. Le10sport.com vous divulgue régulièrement les intentions de Leonardo de recruter un milieu de terrain pour cet été, le directeur sportif a même une liste longue comme le bras. Mais Pogba n’en fait pas partie.

Pogba, pas une priorité pour le PSG, vers une prolongation à Manchester ?