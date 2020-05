Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Miralem Pjanic, la porte s’ouvre pour Leonardo !

Publié le 14 mai 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Dans le cadre du prochain mercato, Leonardo travaille pour témoigner de l’arrivée d’un milieu de terrain. Miralem Pjanic est une piste du PSG, et le FC Barcelone ne semble plus être en lice pour s’attacher ses services. La chance du PSG ? Il faudra cependant se montrer rapide, explications.

À l’instar de son premier mercato estival, quelques semaines après son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo fait du recrutement d’un milieu de terrain l’un de ses grands objectifs pour cet été. En plus des postes de latéraux, avec les départs programmés de Layvin Kurzawa et de Thomas Meunier, le directeur sportif veut injecter du sang neuf dans l’entrejeu du PSG. Pour parvenir à ses fins, Leonardo prévoit des plans B,C,D voire E. Connaissant une période de moins bien les mois précédant la suspension des compétitions en Italie, Miralem Pjanic pourrait quitter la Juventus. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 13 mai qu’en cas de départ de Pjanic, la Vieille Dame vise Houssem Aouar. Toujours selon nos informations du 24 avril dernier, Leonardo s’est servi d’un rendez-vous avec l’agent Fali Ramadani pour évoquer la situation de Miralem Pjanic. Le PSG est donc dans le coup pour Pjanic, mais ne semble pas seul dans ce dossier.

Le Barça, une menace à prendre au sérieux pour Paris ?

Ces derniers temps, la presse ibérique est unanime concernant le dossier Miralem Pjanic. À en croire les informations de SPORT notamment, le Bosniaque se rapprocherait dangereusement du FC Barcelone avec qui il se serait déjà mis d’accord. Néanmoins, pour parvenir à ses fins, la direction blaugrana semble contrainte de trouver un accord avec la Juventus grâce à un échange. La Vieille Dame serait très intéressée à l’idée de s’attacher les services d’Arthur Melo, qui tiendrait un rôle primordial pour le bon déroulement de cette opération. Cependant, le principal intéressé assurait dernièrement ne pas avoir l’intention de plier bagage. « Il y a toujours des rumeurs, mais mon idée est claire, la seule option qui m’intéresse est de continuer à Barcelone. Je suis sûr et tranquille. Je suis bien là-bas et je veux aussi remercier le club et le staff de leur confiance. C’est un autre motif de mon unique envie de continuer. L’intérêt supposé de grands clubs est un signal positif, mais je veux seulement jouer ici plusieurs années. Le Barça a toujours été l’endroit où je voulais être. Et je veux y être plusieurs années ». Un message clair donc, et ce témoignage d’Arthur aurait incité la Juventus à changer son fusil d’épaule pour Miralem Pjanic.

Barcelone hors course, Chelsea seul obstacle du PSG pour Pjanic