Mercato - PSG : La pression du Barça augmente pour Pjanic !

Publié le 14 mai 2020 à 14h15 par A.C.

Le FC Barcelone semble bel et bien déterminé à berner le Paris Saint-Germain pour Miralem Pjanic.

Cet été, Leonardo souhaite renforcer le milieu du Paris Saint-Germain. Il a d’ailleurs activé plusieurs pistes avec Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, Sandro Tonali de Brescia ou encore Miralem Pjanic de la Juventus, avec lequel un premier contact a eu lieu, selon nos informations. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, pour le Bosnien. La presse catalane assure en effet que le FC Barcelone négociation avec la Juventus pour boucler un échange entre Arthur Melo et Pjanic. Ce n’est pas tout puisque Mattia De Sciglio, autre joueur de la Juve suivi par le PSG, pourrait être concerné par cette opération.

Le Barça souhaite qu’Arthur accepte les conditions de la Juve !