Mercato - PSG : Neymar-Juventus, piste toujours ouverte ?

Publié le 14 mai 2020 à 12h30 par La rédaction

Certains médias italiens annoncent aujourd’hui que la Juventus n’aurait pas refermé le dossier Neymar. Que faut-il en penser ? Analyse.

Ces dernières heures, plusieurs médias, dont 7 Gold relayé par Calciomercato.it , ont apporté des nouvelles révélations au sujet du dossier Neymar. D’après ces médias, la Juventus Turin, constatant l’impossibilité du FC Barcelone de mener à bien son opération comeback, comme le conseiller de Josep Maria Bartomeu, Carles Rexach l’a confirmé ce mercredi, annonçant : « En raison la situation actuelle, je pense qu'il est impossible pour lui de revenir à Barcelone, ce n'est pas faisable », regarderait toujours l’éventualité d’une offensive sur le crack brésilien, consciente qu’une belle opportunité pourrait se présenter. Régulièrement annoncée comme une possible destination pour Neymar, La Vieille Dame pourrait donc tenter sa chance. Que faut-il en penser ?

Une condition incontournable

S’il est a priori avéré que l’été dernier, la Juve et le PSG ont un temps réfléchi à un montage prévoyant le paiement d’un gros montant cash (100 millions d’euros) plus Paulo Dybala contre Neymar, l’affaire n’avait pas été très loin. D’une part parce que les dirigeants bianconeri ont préféré continuer de miser sur leur star argentine. D’autre part parce que le salaire de Neymar ajouté à celui de Cristiano Ronaldo, devenait une charge injouable pour le budget turinois. Aujourd’hui, la situation a-t-elle changé ? Pas vraiment, au contraire. De fait, la Juve n’a pas la marge de manœuvre pour se positionner sur Neymar au prochain mercato estival. Il n’y a donc aucune chance pour que le club turinois prenne position cet été. En revanche, un scénario paraît plus réaliste : celui d’un projet Neymar à horizon juin 2021. Non seulement Neymar n’aura alors plus qu’un an de contrat, s’il n’a pas prolongé d’ici là, mais le contexte interne au club bianconero pourrait également favoriser l’opération. Cristiano Ronaldo n’aura lui aussi plus qu’un an de contrat et du côté de la Juve, on pourrait ouvrir la porte à son départ à un tarif raisonnable afin de libérer son salaire. La marge de manœuvre est bien sûr réduite, d’autant que CR7 n’aura pas un gros marché compte tenu de son coût salarial et de son âge, mais si la Juve doit un jour se positionner concrètement sur Neymar, ce sera obligatoirement dans le cadre d’un départ de Cristiano Ronaldo. Alors cela peut être en juin 2021, voire même en juin 2022, date de la fin de contrat pour les deux joueurs, mais Il n’existe pas d’autres options pour la Juve.