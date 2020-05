Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme sérieusement pour Théo Hernandez !

Publié le 14 mai 2020 à 9h45 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche afin de compenser le départ de Layvin Kurzawa dont le contrat arrive à échéance, le PSG pense à Théo Hernandez comme révélé par le10sport.com. Et la tendance se confirme dans ce dossier.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de recruter un nouveau latéral gauche. Et pour cause, Layvin Kurzawa va quitter le club cet été puisque son contrat, qui prend fin le 30 juin prochain, ne sera vraisemblablement pas prolongé. Par conséquent, Leonardo est déjà très actif dans ce dossier et multiplie les pistes avant de dénicher le joueur parfait pour venir concurrencer Juan Bernat. Dans cette optique, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 21 avril dernier, le directeur sportif du PSG apprécie grandement le profil de Théo Hernandez auteur d'une magnifique saison avec le Milan AC. Une piste qui se confirme.

Leonardo s'est bien renseigné pour Théo Hernandez