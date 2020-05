Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Adrien Rabiot pisté par un nouveau riche ?

Publié le 14 mai 2020 à 10h00 par La rédaction

Actuellement dans l'oeil du cyclone à la Juventus, Adrien Rabiot aurait des envies d’ailleurs et serait convoité par Newcastle.

Tout s’accélère autour d’Adrien Rabiot depuis quelques jours. Le milieu de terrain français de la Juventus, qui a fait polémique avec son refus de baisser son salaire et son retour tardif de confinement à Turin, a également fait parler de lui pour une autre raison. En effet, Rabiot souhaiterait quitter la Juventus cet été. Carlo Ancelotti serait très intéressé et voudrait l'attirer à Everton, lui qui avait lancé Adrien Rabiot par le passé au PSG. Et l'entourage du joueur français de la Juventus aurait également entamé des discussions avec un autre club de Premier League.

Adrien Rabiot aurait discuté avec Newcastle