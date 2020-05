Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : La tendance se confirme pour l'avenir de Rabiot !

Publié le 13 mai 2020 à 14h00 par La rédaction

Au cœur des polémiques depuis quelques jours, Adrien Rabiot songerait à quitter la Juventus Turin cet été.

Adrien Rabiot fait les gros titres de la presse italienne depuis plusieurs jours en raison de son refus de se plier à la baisse de salaire imposée par la Juve et son retour tardif à Turin. En effet, le joueur ne doit arriver qu’aujourd’hui dans le Piémont alors que tous ses coéquipiers sont déjà de retour excepté Gonzalo Higuain. En désaccord avec son club, Adrien Rabiot souhaiterait désormais quitter la Juventus.

Adrien Rabiot en contact avec Carlo Ancelotti