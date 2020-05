Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Meunier ouvre la porte à un départ !

Publié le 13 mai 2020 à 12h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour succéder à Thomas Meunier dont le contrat arrive à échéance le 30 juin, Hamari Traoré (Stade Rennais) n'écarte aucune option pour son avenir.

En quête d'au moins un nouveau latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier dont le contrat arrive à échéance, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes. Comme à son habitude, Leonardo prospecte en Italie et suit notamment Adam Marusic (Lazio Rome). Le10sport.com vous révélait également l'intérêt du directeur sportif du PSG pour Timothy Castagne (Atalanta) qui présente l'avantage d'avoir une situation contractuelle très intéressante puisque son bail à Bergame prend fin en juin 2021. Mais Leonardo regarde également de près ce qui se déroule en Ligue 1 et n'a pas manqué de voir la belle saison réalisée par Hamari Traoré à qui il ne reste qu'un an de contrat au Stade Rennais. Par conséquent, l'international malien va vivre un été charnière. Soit il prolonge à Rennes, soit il part et répond notamment à l'intérêt du PSG. Et alors que le club breton s'est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, Hamari Traoré ne ferme aucune porte pour son avenir.

«On verra ce que je mérite»