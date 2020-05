Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'aveu de Payet sur son retour à Marseille !

Publié le 13 mai 2020 à 13h15 par B.C.

De retour à l'OM en janvier 2017, Dimitri Payet explique qu'il voulait absolument réussir son second passage à Marseille, et qu'un départ a toujours été écarté à ses yeux malgré des passages à vide.

Pour le début de son Champions Project, l'OM a décidé de miser sur Dimitri Payet, qui réalisait des merveilles en Premier League sous le maillot de West Ham. Cependant, l'international français a enchaîné le bon et le moins bon à Marseille, au point que son départ a parfois été évoqué. Le milieu offensif de 33 ans avait notamment été pointé du doigt lors de la saison 2017/2018, mais le principal intéressé avoue qu'il n'a jamais pensé à un départ au cours de cette passe difficile.

« J’ai tellement fait de sacrifices pour revenir à l’OM que je ne pouvais pas laisser tomber »