Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 12 mai 2020 à 20h45 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'OM, Dimitri Payet entend bien disputer la Ligue des Champions avec le club phocéen la saison prochaine.

De retour à l'OM en janvier 2017, Dimitri Payet s'est montré inconstant durant son deuxième passage sur la Canebière. Après une saison compliquée, ponctuée par une blessure le privant de la Coupe du Monde en 2018, le milieu offensif de 33 ans a été l'un des grands artisans de cette deuxième place décrochée par l'Olympique de Marseille. Son excellente relation avec André Villas-Boas y est pour beaucoup. Alors que l'OM est dans l'obligation de vendre cet été pour renflouer ses caisses, Dimitri Payet explique dans un entretien publié par Eurosport ce mardi soir qu'il ne compte pas quitter Marseille durant le prochain mercato.

« On n'a pas prévu de déménager »