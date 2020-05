Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un courtisan inattendu relance le feuilleton Neymar !

Publié le 13 mai 2020 à 11h45 par Th.B.

Pourtant régulièrement annoncé du côté du FC Barcelone ou du Real Madrid, Neymar figurerait toujours sur les tablettes… de la Juventus !

Décidément, le feuilleton Neymar n’est jamais à court de rebondissements… À cause de la pandémie du Covid-19 et de la crise financière engendrée par la suspension des compétitions, le FC Barcelone aurait décidé de ne mener à bien qu’une seule opération cet été, à savoir le recrutement de Lautaro Martinez. En ce qui concerne l’intérêt du Real Madrid, Florentino Pérez gardant toujours la star auriverde en haute estime, Neymar ne devrait pas débarquer à la Casa Blanca , le club merengue ayant d’autres objectifs sur le marché. Et alors que le PSG semblait enfin entrevoir un été tranquille pour son numéro 10, un ancien courtisan de Neymar viendrait tout chambouler.

La Juventus profiterait des problèmes du Barça pour faire irruption dans le dossier Neymar !