Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un appel du pied pour cet été !

Prêté à Arsenal l’été dernier, Dani Ceballos semble déterminé à revenir au Real Madrid... pour y rester cette fois.

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Dani Ceballos a été prêté un peu à la surprise générale à Arsenal, où sévissait encore il y a quelques mois Unai Emery. Ce dernier n'a d'ailleurs pas tari d’éloges au sujet du milieu de propriété du Real Madrid, qui ces derniers mois a pourtant laissé plusieurs fois entendre vouloir poursuivre l’aventure à Londres puisqu’à Madrid, Zinedine Zidane ne semble pas vraiment compter sur lui.

« J’ai un contrat avec le Real Madrid et, j’ai seulement 23 ans. Je ne suis pas trop vieux ! »