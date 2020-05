Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie forte sur cet indésirable de Zidane !

Publié le 9 mai 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Acteur important lors de l’arrivée de Dani Ceballos à Arsenal, dans le cadre d’un prêt en provenance du Real Madrid, Unai Emery, ex-coach des Gunners, évoque l'avenir de son ancien joueur.

Prêté par le Real Madrid à Arsenal depuis l’été dernier, Dani Ceballos connaît une saison compliquée en Premier League. Le milieu de terrain ibérique n’est pas forcément au mieux à Londres, alors qu’il aurait pu revenir dans l’effectif de Zinedine Zidane dès le mercato hivernal. Ce n’est que partie remise puisque le joueur de 23 ans fera son retour d’ici quelques semaines. Unai Emery a été l’un des grands artisans du renfort de Ceballos chez les Gunners , et via AS , l’ancien coach d’Arsenal, licencié en novembre dernier, n’échappe pas à la question sur le retour de l’international espagnol au Real Madrid.

« Ceballos veut réussir »