Mercato - PSG : Jadon Sancho aurait tranché pour son avenir !

Publié le 9 mai 2020 à 0h15 par Th.B.

N’ayant pas encore pris de décision ferme pour la suite de sa carrière, Jadon Sancho saurait qu’il ne compterait pas rejoindre le PSG. Explications.

À la mi-mars, ESPN révélait que Leonardo penserait à Jadon Sancho pour préparer l’après-Kylian Mbappé et l’éventuel départ de Neymar, toujours autant attiré par l’idée d’évoluer au FC Barcelone. Cependant, la concurrence serait rude et son avenir semblerait se dessiner ailleurs, bien que Sky Sports ait assuré jeudi que le Borussia Dortmund estimerait que son ailier de 20 ans n’irait pas voir ailleurs à l’intersaison. Quoi qu’il en soit, le PSG ne serait néanmoins pas une destination envisagée par Jadon Sancho.

Le PSG pas dans les plans de Sancho ?