Mercato - PSG : La porte serait toujours ouverte pour… Jadon Sancho !

Publié le 7 mai 2020 à 17h15 par Th.B.

Bien que le Borussia Dortmund estimerait qu’il devrait passer l’été dans la Ruhr, le clan Jadon Sancho ouvrirait toujours la porte à un départ. Le PSG aurait donc toujours sa chance dans ce dossier !

De quoi sera fait l’avenir de Jadon Sancho ? Cette saison, du haut de ses 20 ans, la pépite du Borussia Dortmund a confirmé son bon exercice de l’an passé avec ses 14 buts et ses 15 passes décisives en Bundesliga. De quoi susciter de vives convoitises sur le marché des transferts. Hormis Manchester United, Liverpool et Chelsea pour ne citer qu’eux, le PSG aurait également des vues sur Jadon Sancho. Et le principal intéressé ne se fermerait aucune porte pour son avenir.

Dortmund confiant pour Jadon Sancho, mais…