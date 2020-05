Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp évoque les dossiers Mbappé et Sancho à Liverpool !

Publié le 5 mai 2020 à 14h45 par Th.B.

Kylian Mbappé et Jadon Sancho sont à la fois directement et indirectement liés au PSG. En effet, l’un y figure et l’autre y est annoncé. Cependant, Liverpool serait en quête de renforts dans le secteur offensif et songerait aux deux potentiels futurs grands noms du football européen. Jürgen Klopp en personne a levé le voile sur ces opérations.

« S’il venait nous rejoindre, il rendrait notre équipe meilleure. Alors, je serais plus que heureux de témoigner de son arrivée parce que j’ai joué avec lui avec l’Angleterre et c’est un talent très très spécial » . Voici le message que Trent Alexander-Arnold faisait passer à son compatriote Jadon Sancho récemment. Le latéral droit de Liverpool ouvrait donc grand la porte à l’ailier du Borussia Dortmund. Cependant, l’international anglais de 20 ans, également pisté par le PSG, n’est pas la seule pépite à figurer sur les tablettes du champion d’Europe. Comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 25 avril dernier, Jürgen Klopp a contacté Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant du PSG pour venir à la pêche aux informations pour un éventuel transfert à Liverpool. De passage en interview pour un média britannique, l’entraîneur des Reds a fait le point sur ces deux dossiers.

« Si on peut avoir l'un d'eux à l'avenir…»