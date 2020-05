Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez aurait pris une décision pour son avenir !

Publié le 7 mai 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que s’approche petit à petit la fin de son aventure au FC Barcelone, Luis Suarez saurait d’ores et déjà quel club il rejoindra après avoir quitté la Catalogne.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2021 avec une option pour une saison supplémentaire liée à ses performances, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Affichant d’ailleurs un déclin physique évident ces derniers mois en dépit du fait que ses qualités de finisseur soient toujours intactes, l’attaquant de 33 ans pourrait déjà voir son successeur débarquer l’été prochain au Barça en la personne de Lautaro Martinez. Les dirigeants des Blaugrana auraient en effet décidé de travailler dès maintenant à la succession de celui qu’on surnomme El Pistolero pour qu’une forme de passage de témoin s'opère la saison prochaine entre les deux hommes. Cependant, si Luis Suarez s’approche de plus en plus de la fin de son passage au FC Barcelone, qu’il pourrait donc quitter d’ici deux ans à moins d’une nouvelle prolongation, ce n’est pas pour autant qu’il aurait l’intention de raccrocher les crampons du côté du Camp Nou.

Direction la MLS pour Luis Suarez ?