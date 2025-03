«J'ai cru que c'était terminé», Frank Leboeuf au bord de la rupture !

Amadou Diawara

Frank Leboeuf s'est fait éliminer de l'émission Danse avec les Stars lors du dernier prime de la semaine dernière. Toutefois, il aurait pu quitter l'aventure avec Candice Pascal bien plus tôt. Victime d'une déchirure de la cuisse, Frank Leboeuf est passé tout près d'abandonner, comme il l'a avoué lui-même.

Lors de cette saison de Danse avec les Stars, Frank Leboeuf faisait partie du casting. En effet, le champion du monde 98 faisait équipe avec Candice Pascale, avec qui il a noué des liens d'amitié. Eliminé lors du dernier prime, Frank Leboeuf a avoué qu'il aurait pu quitter l'émission bien plus tôt, et ce, à cause d'une blessure.

«J'ai explosé ma cuisse»

« Comment vous êtes-vous blessé à la cuisse dans Danse avec les stars ? Ça s'est passé la veille du prime de la semaine d'avant, le jeudi soir. En relevant Candice, j'ai fait un plié, j'ai explosé ma cuisse, j'ai entendu un bruit, j'ai cru que c'était terminé pour moi... Je pensais que c'était un claquage et que j'allais devoir arrêter Danse avec les stars. Finalement, c'était une déchirure de 3,5 centimètres à l'ischiojambier, l'arrière de la cuisse. Sachant qu'il faut une semaine pour récupérer chaque centimètre de la déchirure, j'en ai encore pour trois semaines à m'en remettre », a confié Frank Leboeuf lors d'un entretien accordé à Télé-Loisirs.

«Je pensais que j'allais devoir arrêter»

Dans la foulée, Frank Leboeuf a expliqué comment il a pu poursuivre l'aventure Danse avec les Stars avec Candice Pascal : « Malgré tout, vous avez tout de même pu réintégrer la compétition la semaine suivante... Je n'ai pas souffert pendant la danse. Il faut dire qu'avec Candice Pascal, on a travaillé ! C'est là où je la remercie. On a trouvé les bons points d'appui, tout ce qu'il fallait pour que je puisse danser, m'amuser et ne pas penser à ma blessure. J'ai pu revenir, j'avais quand même un trou de 3,5 centimètres dans la cuisse... Donc je suis plutôt content de ce que j'ai pu faire ».