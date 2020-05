Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait définitivement tranché pour Hakimi !

Publié le 7 mai 2020 à 9h15 par A.M.

En quête de renforts au poste de latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier, Leonardo suit de près l'évolution du dossier Achraf Hakimi dont le prêt de deux ans au Borussia Dortmund arrive à son terme. Mais ce dossier s'annonce bien trop cher pour le PSG. Explications.

L'une des priorités du Paris Saint-Germain cet été sera de dénicher au moins un nouveau latéral droit. Et pour cause, le contrat de Thomas Meunier arrive à échéance le 30 juin, et selon toute vraisemblance il va quitter le club. Par conséquent, Colin Dagba sera la seul spécialiste du poste au sein de l'effectif de Thomas Tuchel puisque même si Thilo Kehrer peut dépanner dans le couloir droit de la défense, l'international allemand est plus à l'aise dans l'axe. Autrement dit, Leonardo est déjà actif en coulisse et multiplie les pistes pour renforcer ce secteur de jeu. Les noms de Mattia De Sciglio (Juventus), Hamari Traoré (Rennes) ou encore Adam Marusic (Lazio Rome) reviennent avec insistance tandis que le nom d'Achraf Hakimi a également été évoqué.

Hakimi trop cher pour le PSG