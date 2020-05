Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : PSG, Chelsea, Dortmund ? Hakimi a une préférence !

Publié le 2 mai 2020 à 18h45 par Alexis Bernard

Prêté au Borussia Dortmund lors de deux dernières saisons, Achraf Hakimi est courtisé à l’approche du mercato estival. Et le défenseur du Real Madrid a une préférence très claire pour son avenir.

Le Real Madrid n’a pas encore pris de décision pour Achraf Hakimi. Le latéral prêté au Borussia Dortmund lors des deux dernières saisons est sensé revenir chez les Merengue et être à la disposition de Zinedine Zidane. Mais avec une progression fulgurante, qui a fait de lui l’un des meilleurs latéraux de Bundesliga (et même d’Europe), Achraf Hakimi se retrouve courtisé. Et le Real Madrid n’a pas encore décidé s’il allait accéder aux sollicitations dont l’international marocain fait l’objet ou s’il allait enfin avoir sa chance à Madrid. En revanche, du côté du principal intéressé, c’est déjà tout vu.

Hakimi veut jouer au Real Madrid