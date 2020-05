Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau gros départ se confirme !

Publié le 7 mai 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 7 mai 2020 à 8h18

En fin de contrat au PSG, Thomas Meunier devrait bel et bien quitter le club de la capitale dans les prochaines semaines, alors qu'il affirme le contrairement. Une situation qui intrigue.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo change de stratégie avec certains joueurs en fin de contrat notamment Thiago Silva. Il faut dire que les finances du club sont largement impactées par la crise liée à la pandémie du Covid-19 ce qui pousse le PSG à privilégier des renforts gratuits en interne. Une prolongation a également été évoquée pour Eric Maxim Choupo-Moting tandis que la possibilité de voir rester Edinson Cavani prend également de l'ampleur. Mais qu'en est-il pour Thomas Meunier ? A en croire ses récentes déclarations, il pourrait suivre le même chemin. « Encore au PSG la saison prochaine ? C’est l’ambition, le club le sait. Ça se discute », assurait-il ces derniers jours à France Télévisions .

Meunier va quitter le PSG