Mercato - PSG : Houssem Aouar promis à un transfert cet été ?

Publié le 14 mai 2020 à 10h45 par A.C.

Sans compétition européenne, Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais pourraient bien être obligés de dire adieu à Houssem Aouar.

Après Nabil Fékir, les supporters de l’Olympique Lyonnais pourraient voir un autre pur produit du centre de formation plier bagages. Il s’agit d’Houssem Aouar, qui selon nos informations est dans le viseur du Paris Saint-Germain... mais également de la Juventus ! Les Bianconeri suivent Aouar depuis plusieurs saisons déjà et, le 11 mai dernier, nous vous avons révélé qu’il pourrait être le successeur de Miralem Pjanic à Turin. Ce dernier est pisté par le FC Barcelone et le PSG et pourrait donc accélérer le départ du milieu de l’OL.

L'OL contraint de vendre Aouar... sans Europe