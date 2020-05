Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Leonardo et le PSG reprendraient l’avantage pour Pjanic !

Publié le 13 mai 2020 à 21h30 par T.M.

Alors qu’il était dernièrement question d’un avenir à Barcelone pour Miralem Pjanic, notamment dans le cadre d’un échange avec Arthur, c’est finalement qui pourrait rafler la mise.

En coulisse, cela discute énormément entre le FC Barcelone et la Juventus. Et une opération était dernièrement au centre de toutes les attentions : l’échange entre Miralem Pjanic et Arthur Melo. Tenté par un départ vers la Catalogne, le Bosniaque semblait même déjà d’accord pour entamer ce nouveau chapitre. Toutefois, cela bloquait du côté du Brésilien. Il n’empêchait que Pjanic semblait plus proche que jamais du Barça. Toutefois, à en croire Gianluca Di Marzio, il n’en serait finalement rien puisque c’est le PSG qui tiendrait désormais la corde.

Le forcing du PSG

Avant l’irruption du FC Barcelone dans ce dossier, le PSG faisait déjà le forcing pour Miralem Pjanic. A la recherche de renfort dans l’entrejeu, Leonardo avait jeté son dévolu sur le joueur de la Juventus. Le Brésilien pourrait donc bien avoir gain de cause. En effet, selon le journaliste italien, le PSG ferait actuellement le forcing, étant même le plus intéressé et le mieux placé. Et pour parvenir à un accord, le club de la capitale pourrait proposer un échange avec Leandro Paredes à la Juventus. Leonardo pourrait donc toucher au but, d’autant plus que cela bloquerait avec le FC Barcelone étant donné qu’Arthur ne veut pas bouger.