Mercato - PSG : Un dernier détail à régler pour la prolongation de Thiago Silva ?

Publié le 13 mai 2020 à 18h15 par T.M.

Avec le contexte actuel, Leonardo pourrait finalement prolonger certains joueurs pour renforcer le PSG. C’est ainsi le cas de Thiago Silva, bien qu’il reste encore certains détails à régler.

Le PSG doit aussi faire avec les répercussions financières du coronavirus. Face à cette situation, Leonardo aurait changé son fusil d’épaule concernant certains dossiers et notamment Thiago Silva. Alors qu’une prolongation de contrat n’était initialement pas dans les plans pour le Brésilien, Le 10 Sport vous avait révélé que Leonardo s’était manifesté auprès de son compatriote afin de lui offrir ce nouveau contrat, évitant ainsi de le voir partir libre d’ici quelques semaines. En coulisse, cela avancerait donc et un accord pourrait rapidement être trouvé.

Plus que le salaire à négocier ?