Mercato - PSG : Klopp relance le dossier Aouar !

Publié le 14 mai 2020 à 12h15 par A.C.

Jürgen Klopp, coach de Liverpool, semble déterminé à s’attacher les services d’Houssem Aouar.

Cette saison compliquée et, qui plus est, tronquée par la crise du COVID-19, pourrait avoir des grosses conséquences à l’Olympique Lyonnais. La presse italienne assure que sans Europe, Jean-Michel Aulas sera obligé de vendre plusieurs cadres, dont Houssem Aouar. Le Paris Saint-Germain apprécié le milieu de 22 ans, mais doit notamment faire face à la concurrence de la Juventus. Selon nos informations, les Bianconeri souhaitent en effet miser sur Aouar afin de remplacer Miralem Pjanic, courtisé par le PSG et le FC Barcelone.

Klopp prêt à tout pour Aouar ?