Mercato - PSG : Leandro Paredes pourrait compliquer les plans de Leonardo !

Publié le 14 mai 2020 à 18h15 par T.M.

Pour attirer Miralem Pjanic au PSG, Leonardo envisagerait de mettre Leandro Paredes dans la balance. Toutefois, l’Argentin ne semble pas vraiment penser à un départ.

Après des débuts compliqués au PSG, Leandro Paredes semblait enfin avoir trouvé sa place. Avant l’interruption de la saison, l’Argentin enchaînait les belles prestations, étant de plus en plus utilisé par Thomas Tuchel. Toutefois, le coronavirus est passé par là et il n’est désormais pas certains que le milieu de terrain reporte le maillot du PSG. En effet, cet été, Paredes pourrait bien être utilisé par Leonardo afin de mener à bien le dossier Miralem Pjanic, tentant ainsi un échange avec la Juventus.

Paredes ne veut pas partir !