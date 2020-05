Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Ligt prêt à rejoindre De Jong au Barça ?

Publié le 14 mai 2020 à 16h00 par A.C.

Le FC Barcelone ne semble pas avoir dit son dernier mot pour Matthijs de Ligt, défenseur de la Juventus et des Pays-Bas.

L’été dernier, le FC Barcelone aurait pu faire d’une pierre deux coups en recrutant les deux prodiges de l’Ajax Amsterdam. Pourtant, si Frenkie De Jong a posé ses valises en Catalogne, ça n’a pas été le cas de Matthijs de Ligt. Ce dernier a en effet signé en faveur de la Juventus, où il est d’ailleurs rapidement devenu un titulaire en puissance avec la grave blessure de Giorgio Chiellini. Le Barça ne s’est toutefois pas donné pour vaincu, puisque Mundo Deportivo a récemment évoqué des discussions avancées avec la Juve pour un échange entre Miralem Pjanic et Arthur Melo, dans lequel De Ligt pourrait être impliqué.

De Ligt, un rêve impossible pour le Barça ?