Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Matthijs de Ligt est encore très loin du Barça...

Publié le 12 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que certains évoquaient un possible retour de flamme entre Matthijs de Ligt et le FC Barcelone, cela serait loin d’être le cas.

Capitaine de l’Ajax Amsterdam la saison dernière, Matthijs de Ligt était courtisé par les plus grands clubs européens durant l’été. Annoncé au PSG, le Néerlandais a finalement opté pour la Juventus alors que le FC Barcelone lui faisait également les yeux doux. En Catalogne, on souhaitait reformer le duo De Ligt-De Jong, mais le défenseur central en a donc décidé autrement. Toutefois, cela ne pourrait être que partie remise. En effet, alors que Matthijs de Ligt vient d’arriver dans le Piémont, certains estimaient dernièrement qu’une arrivée au Barça serait toujours d’actualité. Ce dossier sera-t-il acté cet été ?

De Ligt est heureux à Turin