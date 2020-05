Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Thiago Silva déniché à Barcelone ?

Publié le 12 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Rien n’est encore acté pour l’avenir de Thiago Silva. Au PSG, on pourrait donc devoir lui trouver un successeur et l’heureux élu pourrait alors se trouver au FC Barcelone.

Thiago Silva sera-t-il encore au PSG la saison prochaine ? Telle est la question qui se pose alors que la fin du contrat du Brésilien approche. Si une prolongation de contrat est évoquée, rien ne serait acté à en croire les informations d’Isabela Pagliari. En effet, la journaliste brésilienne a assuré pour Europe 1 : « Il y a un intérêt du Paris Saint-Germain, mais je ne sais pas à quel point on est et s'il y a quelque chose qui a changé. Mais cela est simplement un intérêt, il n'y pas eu de proposition et il n'y a pas d'offre ».

Un intérêt pour Todibo ?