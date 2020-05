Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion à saisir avec Koulibaly !

Publié le 12 mai 2020 à 0h15 par A.C.

Kalidou Koulibaly, défenseur du Napoli, pourrait bien faire parler de lui au cours du mercato estival.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde, Kalidou Koulibaly a vécu une saison noire. Tout a commencé par un but contre son camp lors d’un match fou entre le Napoli et la Juventus (4-3), dès la deuxième journée de Serie A.... et ça ne s’est pas arrangé. A l’image de son équipe, Koulibaly a enchainé les désillusions et les blessures, ne disputant au final que 21 rencontres toutes compétitions confondues. Un départ a ainsi commencé à être évoqué en Italie, avec Leonardo qui aimerait attirer le Sénégalais au Paris Saint-Germain, même si selon nos informations la priorité est désormais à une prolongation de Thiago Silva.

Une vente de Koulibaly envisagée à Naples