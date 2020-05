Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opportunité pour Leonardo avec cet international brésilien !

Publié le 11 mai 2020 à 21h45 par D.M.

Courtisé par le PSG, Douglas Costa ne serait pas retenu lors du prochain mercato. La Juventus ne compterait plus sur le joueur brésilien qui devrait être placé sur la liste des transferts.

Leonardo cherche à renforcer le secteur offensif du PSG et comme souvent, le directeur sportif brésilien se tourne vers l’Italie. Le dirigeant aurait posé son regard sur Turin où il aurait ciblé plusieurs joueurs bianconero à l’instar de Mattia de Sciglio, de Miralem Pjanic, mais aussi de Douglas Costa. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, l’ailier brésilien ne fait plus partie des premiers choix de Maurizio Sarri et pourrait être vendu lors du prochain mercato. Le PSG ferait partie des destinations privilégiées par le joueur, d’autant plus que Douglas Costa s’entendrait idéalement avec Leonardo à en croire Calciomercato.com .

Douglas Costa ne sera pas conservé par la Juventus