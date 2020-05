Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut déjà oublier Bruno Guimaraes…

Publié le 12 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Ces dernières heures, en Espagne, on assurait que le FC Barcelone faisait les yeux doux Bruno Guimaraes. Toutefois, Jean-Michel Aulas ne devrait pas faire de cadeau au club catalan.

Avec un Sergio Busquets vieillissant et les possibles départs d’Arthur Melo, Ivan Rakitic et Arturo Vidal, le FC Barcelone chercherait à préparer l’avenir au milieu de terrain. Si Frenkie De Jong a été recruté en ce sens, les Catalans regarderaient désormais du côté de l’OL. En effet, ce dimanche, As assurait que le Barça faisait les yeux doux à Bruno Guimaraes, le nouveau joyau des Gones. Arrivé l’hiver dernier sur les bords du Rhône, le Brésilien n’aurait pas mis longtemps avant de mettre les fans dans sa poche grâce à d’excellentes performances. Mais ces prestations de Guimaraes ont semble-t-il franchi les Pyrénées et tapé dans l’œil des Catalans.

Le pilier du futur OL ?