Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Pjanic se confirme !

Publié le 14 mai 2020 à 15h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain auraient fait parvenir une offre à Miralem Pjanic, milieu de la Juventus.

Cet été, Leonardo a la ferme intention de recruter un milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Il aurait activé plusieurs pistes, mais celle menant à Miralem Pjanic semble prendre de l’ampleur. Le 24 avril dernier, Le 10 Sport vous a dévoilé qu’un premier contact a eu lieu entre le directeur sportif du PSG et l’entourage de Pjanic. Ce dernier ne semble plus intouchable à la Juventus, où il a perdu sa place de titulaire au profit de Rodrigo Bentancur. Ce dossier ne s’annonce toutefois pas simple, puisque le FC Barcelone discuterait également avec la Juve, pour Pjanic.

Pjanic aurait une offre du PSG et une du Barça