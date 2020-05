Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup double à 25M€ pour régler la succession de Meunier ?

Publié le 14 mai 2020 à 14h45 par A.M.

Avec le départ plus que probable de Thomas Meunier, Leonardo envisage de recruter un voire deux nouveaux latéraux droits. Et dans cette optique, il pourrait bien réaliser un joli double coup à 25M€.

Plus que jamais, le Paris Saint-Germain va devoir dénicher de nouveaux latéraux suite aux départs attendus de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, dont les contrats arrivent à échéance le 30 juin. Et la situation semble plus urgente dans le couloir droit. En effet, à gauche Juan Bernat fait figure de solide titulaire, ce qui pousse Leonardo à lui trouver une doublure et un joueur capable de le concurrence. En revanche, à droite, Colin Dagba va se retrouver seul spécialiste du poste. Thilo Kehrer a plusieurs fois dépanner dans le couloir, mais l'Allemand est un défenseur central de formation. Par conséquent, ce n'est peut-être pas un, mais deux latéraux que Leonardo va devoir dénicher à droite.

Marusic pour 20M€ et Traoré pour 5M€ ?