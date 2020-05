Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup à 50M€ au Barça !

Publié le 14 mai 2020 à 15h45 par A.M.

Dans l'optique de dénicher un nouveau latéral droit, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes et s'intéresse notamment à Nelson Semedo dont le prix a été fixé à 50M€ par le FC Barcelone.

Les objectifs de Leonardo pour cet été commencent à se dessiner sérieusement. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite notamment renforcer le couloir droit de la défense de Thomas Tuchel qui va être privé de Thomas Meunier, dont le contrat arrive à échéance le 30 juin. Dans cette optique, le PSG suit plusieurs joueurs à l'image d'Adam Marusic (Lazio Rome), Hamari Traoré (Stade Rennais) ou encore Mattia De Sciglio (Juventus). Toutefois, contrairement au couloir gauche où il faudra simplement trouver un concurrent à Juan Bernat, à droite, Leonardo doit dénicher un titulaire en puissance. Par conséquent, il pourrait bien se lancer sur un dossier bien plus important.

Le PSG s'intéresse à Semedo