Mercato - PSG : Leonardo toujours dans le coup dans ce gros dossier ?

Publié le 14 mai 2020 à 11h45 par A.M.

Dans le cas où Thiago Silva venait à quitter le Paris Saint-Germain cet été, Leonardo serait toujours attentif à l situation de Kalidou Koulibaly dont le prix devrait finalement être inférieur aux 100M€ espérés par Naples.

Cet été, le cas Thiago Silva pourrait bien orienter le mercato du Paris Saint-Germain. En effet, s'il prolonge son contrat, Leonardo n'aura pas à tenter de dénicher un nouveau défenseur central et pourra se tourner vers d'autres dossiers plus importants. Dans le cas contraire, il faudra trouver un nouveau joueur capable de prendre la suite du capitaine du PSG. Et Leonardo semble se préparer à cette éventualité. Toujours à l'affût sur le mercato, le directeur sportif du PSG envisage tous les cas de figure, dont celui d'un départ de Thiago Silva. Et dans ce cas de figure, sa priorité serait de recruter Kalidou Koulibaly.

Leonardo toujours à l'affût pour Koulibaly ?