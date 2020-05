Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait trouvé la solution pour Icardi !

Publié le 14 mai 2020 à 10h15 par A.M.

Prêté au Paris Saint-Germain cette saison, Mauro Icardi ne sait pas encore dans quel club il évoluera la saison prochaine. Et pour cause, Leonardo cherche toujours la bonne formule afin de faire baisser la somme de 70M€ correspondant au montant de son option d'achat.

Avec la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, la stratégie de Leonardo a évolué concernant le mercato du Paris Saint-Germain, notamment pour le poste d'avant-centre. En effet, alors qu'il y a quelques semaines il semblait évident que le PSG ne prolongerait pas le contrat d'Edinson Cavani et lèverait l'option d'achat incluse dans le prêt de Mauro Icardi et estimée à 70M€, la tendance a clairement évolué et la crise a rebattu les cartes. Aujourd'hui, le club de la capitale n'écarterait plus l'hypothèse de conserver le Matador au-delà de la fin de son bail, tandis que Leonardo cherche à revoir à la baisse le prix de l'attaquant argentin qui appartient toujours à l'Inter Milan.

Draxler dans le deal pour Icardi ?