Mercato - PSG : Leonardo a pris une grande décision pour Tuchel !

Publié le 14 mai 2020 à 8h15 par A.M.

Bien que son départ ait régulièrement été évoqué ces dernières semaines, Thomas Tuchel devrait bel et bien honorer sa dernière année de contrat. La crise sanitaire qui a engendré l'arrêt des compétitions a changé la donne et bouleverser la situation de l'Allemand. Explications.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain l'été dernier, Leonardo a rapidement eu les idées claires concernant Thomas Tuchel. Désirant travailler avec des hommes qu'il a lui-même choisi, le dirigeant brésilien ne semblait pas vouloir conserver le technicien allemand à l'issue de la saison d'autant plus que l'élimination contre Manchester United l'avait particulièrement fragilisé. Et Leonardo avait pris les devants en contactant Massimiliano Allegri en fin d'année dernière comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. De son côté, Thomas Tuchel avait des touches avec le Bayern Munich, club qui a plusieurs fois tenté d'attirer l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Toutefois, la situation a bien évolué ces dernières semaines.

Leonardo contraint de conserver Tuchel