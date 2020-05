Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Deux clubs ont dégainé pour Koulibaly !

Publié le 13 mai 2020 à 18h45 par Alexis Bernard

Sur les tablettes du PSG, Kalidou Koulibaly a vu deux clubs anglais dégainer pour son transfert. Un duel de titans s’organise en Premier League.

Promis à un transfert cet été, Kalidou Koulibaly est dans le viseur de très gros clubs européens. Depuis plusieurs mois, le défenseur de Naples est surveillé par le Real Madrid, le FC Barcelone et surtout le PSG. Mais le prix du Sénégalais est un obstacle et Paris a pris la décision de ne pas activer de grosse dépense pour son axe central cette année. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité le 15 avril dernier, Leonardo s’est tourné vers l’option Thiago Silva en lui proposant une prolongation de contrat. Un dossier qui est d’ailleurs sur le point d’aboutir… Délaissé par le PSG, qui n’avait de toute façon pas sa priorité, Kalidou Koulibaly se retrouve avec les poids lourds de Premier League sur les talons. Newcastle, qui espère pouvoir être racheté par un fond d’investissement saoudien, lui a transmis un contrat en or, avec un salaire de 12 millions d’euros par an. Comme nous vous l’avons révélé, Liverpool est également sur le dossier, prêt à bâtir la charnière la plus dingue d’Europe : Van Dijk – Koulibaly. Et les Reds seraient passés à l’action !

Manchester United et Liverpool à la manœuvre

Selon nos informations exclusives, deux clubs auraient déjà dégainé une offre pour Kalidou Koulibaly. Deux offres de transfert pour Naples ainsi que deux propositions de contrat pour l’international sénégalais. En pole position dans le dossier, Liverpool fait partie des clubs à l’origine de l’offensive. Les Reds sont disposés à lui offrir un très bon salaire et la Ligue des Champions, critère décisif pour Koulibaly (l’offre de Newcastle est alléchante mais les Magpies ne seront pas en coupe d’Europe la saison prochaine).



L’autre club à l’origine d’une offre pour Kalidou Koulibaly n’est autre que Manchester United ! Après avoir pris contact avec son entourage au début du mois d’avril, les Mancuniens ont passé la vitesse supérieure. Un duel Manchester United – Liverpool s’organiserait donc en coulisses pour la signature du joyau sénégalais. Côté tarif, Naples espère approcher la barre des 100 millions d’euros. A 28 ans, il dispose encore de trois années de contrat avec le Napoli.