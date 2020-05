Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort pour cette star de Serie A !

Publié le 14 mai 2020 à 16h15 par A.C.

Rocco Commisso, propriétaire de la Fiorentina, a ouvert la porte à un départ de Federico Chiesa cet été.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Federico Chiesa affole l’Europe. Plusieurs clubs sont en effet sur ses traces et c’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, où Leonardo est un grand fan de l’ailier. La Juventus et l’Inter travaillent pourtant sur ce dossier depuis longtemps et semblent avoir une longueur d’avance sur le PSG, mais également sur Manchester United et Chelsea. Du côté de la Fiorentina, on a toutefois toujours expliqué vouloir garder Chiesa...

« Face à certains montant, nous pouvons envisager son départ »