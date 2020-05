Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour l’avenir d’André Villas-Boas ?

Publié le 14 mai 2020 à 19h00 par T.M.

Ne voulant pas faire de la figuration en Europe, André Villas-Boas avait demandé des garanties, n’hésitant pas à remettre en question son avenir. Et les dernières informations ne seraient pas si bonnes...

La saison prochaine, l’OM disputera la Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour les Phocéens, mais qui causent actuellement certains remous sur la Canebière. En effet, André Villas-Boas veut jouer à fond sur la scène européenne, mais pour cela, il doit y voir plus clair sur les moyens qui seront à sa disposition. Dernièrement, l’entraîneur de l’OM avait ainsi demandé des garanties à sa direction, sans quoi il pourrait alors partir plus vite que prévu, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2021. Et visiblement, un départ de Villas-Boas pourrait bel et bien devenir une réalité. Explications.

Villas-Boas pas rassuré ?