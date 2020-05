Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas serait sur le point de claquer la porte !

Publié le 14 mai 2020 à 21h00 par Th.B.

S’étant entretenu avec Jacques-Henri Eyraud à deux reprises ces dernières heures, André Villas-Boas ne partagerait pas le point de vue de son président sur la question du mercato et pourrait quitter son poste dans les prochaines heures.

Avec l’arrêt des compétitions, l’OM est officiellement dauphin du PSG cette saison et participera à la prochaine édition de la Ligue des champions. Afin de ne pas simplement faire de la figuration en C1, André Villas-Boas évoquait dernièrement pour RMC Sport sa volonté de bénéficier d’assurances de la part de sa direction concernant le mercato, estimant sinon que « ce n’est pas la peine » . Cependant, l’OM se retrouve dans une situation très délicate sur le plan économique, et le10sport.com vous révélait le 5 mai que le club phocéen se dirigeait vers un été catastrophique. Cela en prendrait clairement la direction…

Rentré au Portugal après une réunion avec Eyraud, Villas-Boas pourrait démissionner dans les prochaines heures !