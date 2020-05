Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Campos-Mourinho, le duo qui va dicter le mercato du LOSC !

Publié le 14 mai 2020 à 20h30 par T.M.

Après avoir vendu Nicolas Pépé pour 80M€ l’été dernier, le LOSC pourrait encore affoler les compteurs cet été. Et pour toucher le pactole, Gérard Lopez va pouvoir compter sur la relation entre Luis Campos et José Mourinho, qui ont déjà collaboré ensemble au Real Madrid.

Du côté du LOSC, le projet de Gérard Lopez est désormais bien implanté. Les résultats sportifs sont au rendez-vous avec une participation à la Ligue des Champions cette saison et une qualification pour la prochaine Europa League. Un projet également stable sur le plan financier grâce notamment à la politique de trading de joueurs. Sous l’impulsion de Luis Campos, les Dogues se tournent donc vers de jeunes joueurs pour les faire exploser au plus haut niveau et ensuite les revendre au prix fort. C’est ce qui est arrivé l’été dernier avec Nicolas Pépé. L’Ivoirien a été vendu pour 80M€. Un petit trésor pour le LOSC, mais cela pourrait n’être rien à côté de cet été et ce malgré le contexte économique actuel. Que ce soit pour Victor Osimhen ou Boubakary Soumaré, selon les informations du 10 Sport, les prétendants sont nombreux. Les enchères pourraient alors grimper et José Mourinho, entraîneur de Tottenham, pourrait ne pas être très loin.

Le duo Campos-Mourinho reprend du service !

Grâce à Luis Campos, José Mourinho a été proche du LOSC dernièrement, étant régulièrement présent dans les tribunes du stade Pierre Mauroy. Finalement, le Special One a rejoint Tottenham, mais c’est bien chez les Dogues qu’il a été piocher pour composer son staff. Si cela n’avait pas été du goût de Christophe Galtier, l’entraîneur portugais pourrait désormais faire le bonheur des Lillois et de leurs finances. Comme l’assure SoccerLink , les deux hommes qui ont travaillé ensemble au Real Madrid discuteraient énormément en coulisse. Le bras droit de Gérard Lopez aurait ainsi offert Mike Maignan et Boubakary Soumaré. Le premier, qui est de plus en plus appelé en équipe de France, pourrait franchir un nouveau cap, se positionnant comme le futur successeur de Lloris chez les Spurs. Pour ce qui est du second, les plus grosses écuries européennes sont à l’affût. Le 10 Sport vous avait révélé un intérêt de Liverpool ou encore du Real Madrid pour le joueur formé au PSG. Alors que Soumaré a le profil typique pour exploser en Premier League, Mourinho pourrait frapper un grand coup. A condition toutefois de sortir le chéquier...

Récupérer le plus avec Osimhen